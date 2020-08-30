Es-Es, ikinci etap kampına start verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen siyah-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına verilen iki günlük aranın ardından devam ediyor. İkinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenman, rejenerasyon koşularıyla başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde hareketlilik çalışmalarıyla devam eden antrenman toplu parkur çalışmalarıyla sona erdi.

Eskişehirspor'da 11 Eylül tarihinde başlayacak olan 2020-2021 sezonu için çalışmalar, yarın gerçekleştirilecek olan çift antrenmanla devam edecek. - ESKİŞEHİR