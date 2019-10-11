Son Dakika Haberleri: Eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)
Son Dakika Güncel Eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)

Eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)

28 dakika önce

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Işıl Aydın, Edremit, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:24 Kaynak: DHA
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