Eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)
28 dakika önce
TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:24 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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