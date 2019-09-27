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Eş katili, kanlı gömlekle adliyede

22 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, boşanmak isteyen 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ı (32), geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz (43), üzerindeki kanlı gömlek ile adliyeye sevk edildi.

Eş katili, kanlı gömlekle adliyede, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, boşanmak isteyen 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ı (32), geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz (43), üzerindeki kanlı gömlek ile adliyeye sevk edildi.
Alanya'da yaşayan Gülseren Yılmaz, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan  Hilmi Yılmaz, dün saat 11.30 sıralarında eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Koca da kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Çift tartışırken, Hilmi Yılmaz zorla evin bahçesine çıkardığı Gülseren Yılmaz'ı vücudunun 14 yerinden bıçakladı.
Hilmi Yılmaz kaçarken, çığlık sesleri üzerine komşular jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülseren Yılmaz, kurtarılamadı.
KAYINPEDERİNİ ARAYIP, "KIZINI ÖLDÜRDÜM" DEMİŞ
Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.
GÖMLEĞİNDE KAN LEKELERİ
Hilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yılmaz'ın gömleğinde kan lekeleri olduğu görüldü.
Gülseren Yılmaz ise cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Hilmi Yılmaz, Kestel, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:11 Kaynak: DHA
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Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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