Karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini bu sözlerle savundu: Uyuşturucu etkisindeydim - Son Dakika

Karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini bu sözlerle savundu: Uyuşturucu etkisindeydim

Son Güncelleme: 22.08.2023 14:32

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Yavlak, evine kıyafetlerini almaya geldiği sırada polis tarafından yakalandı. Yavlak olay anında uyuşturucu etkisi altında olduğunu söyledi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı kendisini kilitlediği deponun kapısını kırarak içeri girip 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Yavlak (32) yakalandı. Evine kıyafetlerini almaya gelince polis tarafından yakalanan Yavlak, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi.

HEMEN EKİPLERE HABER VERDİLER

Dün saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, dün sabah tartıştı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti. Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eş Katili Koca, Evinde Kıyafetlerini Almaya Gelince Yakalandı

DEPONUN KİLİDİNİ KIRIP BIÇAKLADI

Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yavlak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Eş Katili Koca, Evinde Kıyafetlerini Almaya Gelince Yakalandı

20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ VAR

Yapılan otopside vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi olduğu belirlenen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Isparta'da toprağa verilecek. Cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eş Katili Koca, Evinde Kıyafetlerini Almaya Gelince Yakalandı

UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Gözaltına alınıp, Cinayet Masası bürosuna götürülen Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi. Yavlak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Eş Katili Koca, Evinde Kıyafetlerini Almaya Gelince Yakalandı
Kaynak: DHA

Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini bu sözlerle savundu: Uyuşturucu etkisindeydim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini bu sözlerle savundu: Uyuşturucu etkisindeydim - Son Dakika
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