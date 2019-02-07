Son Dakika Haberleri: Eş Katili Kocanın İlk Sözleri...

Eş Katili Kocanın İlk Sözleri...

36 dakika önce

Bursa'da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren ve olaydan sonra Samsun'da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eş Katili Kocanın İlk Sözleri..., System.String[]
Bursa'da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren ve olaydan sonra Samsun'da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyetten çıkartılırken, "Cinayet şubesinden kaçılmıyor efendim, pişmanım" dedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde meydana gelen olayda, Ali Canıtez (51) boşanmak üzere olduğu eşi Aynur Canıtez'i (46) arayıp 'Kargonuz var, gelip paketinizi teslim alır mısınız' diyerek Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kargo şirketine çağırdı. Paketi teslim almaya giden kadın, arkasından şirkete giren kocası Ali Canıtez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın Samsun'un Çarşamba ilçesine gittiğini tespit etti.

Cinayet Bürosu ekipleri Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek zanlıyı yakaladı.

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından, katil zanlısı Ali Canıtez adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ali Canıtez, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Pişman mısın?" Eşini sen mi arattın? Tuzak kurduğun doğru mu? sorusuna, "Tabii ki pişmanım, insan böyle olmasını ister mi?", " Hayır ben aratmadım, tuzak kurmadım" "Cinayet Şubesi'nden kaçılmıyor efendim" diye cevap verdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Samsun, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eş Katili Kocanın İlk Sözleri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]