EŞ KATİLİ SANIK: SİLAHA 3 GERÇEK, 3 SES MERMİSİ KOYDUM, SIRASINI KARIŞTIRDIM

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde boşanma aşamasındaki Mihriban Altürk'ü (31) gitar kutusuna sakladığı pompalı silahla öldürüp, kızı T.Ş.?yi (8) de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Metin Şengil (35), 'Eşimi kasten öldürmedim. Kendimden çok eşimi seviyordum. Silaha 3 gerçek, 3 ses mermisi koydum. Mermileri silaha koyarken sırasını karıştırdım' dedi.

Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Altürk, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. Geçen yıl 15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi. 21 Nisan günü akşam saatlerinde kızı T.Ş. ve kız kardeşi ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Altürk, eşi Metin Şengil'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Mihriban Altürk ile kızı T.Ş. yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mihriban Altürk, kurtarılamadı. T.Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayda 2 gün sonra polise teslim olan Metin Şengil, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürme?, 'Boşandığı eşi kasten öldürmek', 'Alt soya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Metin Şengil hakkında Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şengil davanın 2'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mihriban Altürk'ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Geçen hafta mahkemeye sunduğu 54 sayfalık savunma metnine 20 sayfalık savunma metni ekleyen Şengil, duruşmadaki savunmasında 'Eşimi kasten öldürmedim. Kendimden çok eşimi seviyordum. Silaha 3 gerçek, 3 ses mermisi koydum. Mermileri silaha koyarken sırasını karıştırdım' ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 17 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Şengil'in avukatı Fuat Turgut, yaptığı savunmada Mihriban Altürk'ün öldürücü bir yara almadığı, kan kaybından öldüğünü ve bunun Adli Tıp tarafından doğrulanmasını talep etti. Mihriban Altürk'ün avukatı Fatmanur Aksoy ise yeterli delilin olduğunu ve davanın karara bağlanmasını talep etti. Telefon konuşmalarında bulunan tehdit mesajlarına değinen Avukat Aksoy, her şeyin açıkça ortada olduğunu belirtti. Savcı duruşmada telefon incelenmesi, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi, sanığın tutukluluk halinin devamı ve duruşmanın ertelenmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme başkanı mütalaayı göz önünde bulundurarak telefon kayıtlarının incelenmesi ve tanık Ömer Ünver'in zorla dinlenmesi ve sanığın tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 17 Şubat 2023'e erteledi.

'MİHRİBAN'I ÖLDÜRMEYE GİTTİĞİ SABİT, MAHKUMİYET BEKLİYORUZ'

Duruşması sonrası açıklama yapan Mihriban Altürk'ün ailesinin avukatı Fatmanur Aksoy, Metin Şengil'in Mihriban'ı öldürmeye gittiğinin sabit olduğunu ve kararı beklediklerini belirterek, 'Açıkçası biz bu celsede karar bekliyorduk. Dosya bizim için tekamül etmiştir. Yıllardır Mihriban'a yönelik hakaretleri, canına kasta varan davranışları olay günü tasarladığı, keşif yaptığı, silahını gitar kutusunun içine saklayarak Mihriban'ı öldürmeye gittiği sabittir ancak eksik deliller olduğu bir telefon incelemesinin daha yapılması mahkemece takdir edildiği için duruşma ertelendi. Biz bir diğer celsede lehimize karar bekliyoruz. Mahkumiyet kararı bekliyoruz' diye konuştu.

Aksoy, duruşmada Şengil'in avukatının, Berivan Altürk'ün ölümüne ilişkin öldürücü darbe yoktur ifadesine ilişkin, 'Söylediğinin tıbben veya hukuken bir karşılık bulacağını düşünmüyoruz. Zaten otopsi raporu alındı. Yakın mesafeden vurulduğu belli yaralanmalarından çok ciddi kemik parçalanmaları mevcut zaten ölümcül yaralar bunlar. Tekrardan bir rapor alınmasına gerek yok. Biz sanığın boşanırsa daha az ceza alacağını düşünerek, bilerek boşandığını düşünüyoruz' dedi.

Şırnak Barosu Avukatı Aycan İrmez ise soruşturmada telefonların incelendiğini ancak Şengil ve avukatının üçüncü bir telefonun incelenmesini istediğini belirterek, şöyle konuştu:

'Biz de karar bekliyorduk. Bitme aşamasında olduğunu eksikliklerin olmadığını dile getirmiş olsak da maalesef sanık avukatının ve sanığın bazı talepleri olmuştur. Özellikle bazı telefonların dinlenmesine ait ancak hem Mihriban Altürk hem de Metin Şengil'e ait telefonlar dinlenmiş ve dosya kapsamına alınmış ama üçüncü bir telefon söz konusu oldu. Ailenin ısrarla Mihriban'ın kızına ait olduğunu söylemesine rağmen tekrar incelenmesi talep edildi. Bize göre bu tür dosyaların derhal etkin ve etkili bir kovuşturmanın esas alınıp karara çıkarılması gerekmektedir.' (DHA)