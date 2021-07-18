Eş kavgasının sonu kanlı bitti! Öfkeli koca önce eşini yaraladı, sonra canına kıydı - Son Dakika

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Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ümit C. (32) ile eşi Şehriban C. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ YARALAYIP KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda Ümit C. tabancayla önce eşine sonra da kendisine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Ümit C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Şehriban C. yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.