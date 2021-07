Eş-Şark Forum "Genç Liderler için Kapasite Geliştirme Projesi" kapanış töreni yapıldı - Son Dakika

Eş-Şark Forumu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen "Genç Liderler için Kapasite Geliştirme Projesi" kapanış töreni gerçekleştirildi.

Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, 13 ülkeden 7 bin üyesi olan Forum'un İstanbul'da düzenlenen programın 25 ülkeden 40 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini, etkinliğin gençler arasında iletişimin sağlanmasına büyük katkı sağladığını anlattı.

Hanfer, "Burada yapmaya çalıştığımız şey geniş vizyonlu bir gelecek tasarlamak ve bunu gençlerle paylaşmaktır. Eş-Şark Forumu'nu hayata geçirdiğimizde bize 'Gençlere doğru yolu öğretin ve gelecek için liderler yetiştirin, böyle bir müfredat açın.' dediler. Bu da bir yol elbette. Ulaşmak istediğimiz hedefler hayaller var ama en önemlisi bu hedefe gidecek yolu öğrenmek, tasarlamak. Biz bunu öğrendiğimizde hedefler kendiliğinden gerçekleşir." dedi.

Gençlerin hedeflerine giden yolda en büyük desteklerinin kurdukları arkadaşlıklar ve insan bağlantıları olduğunu ifade eden Hanfer, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınında insanların sosyalleşmenin ne anlama geldiğini çok iyi anladığını dile getirdi.

"Biz gençler için şansız"

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Yükseköğretim Koordinatörü Dr. Kemal Başçı ise AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Avrupa ile entegrasyon sürecinin hızlandığını ve Ulusal Ajansın da 2004'te bu amaçla kurulduğunu belirtti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başcı şunları söyledi:

"Gençler birbirleriyle tanışıp eğitim, spor, sanat konularında yapacakları projelerle birbirlerini desteklemeliler. Gençler yapacakları her çalışma ile hem daha iyi bir toplum hem daha iyi bir ülke hem de dünya barışına katkı sağlayacaklardır. Ajans olarak dünyanın her yerinden gelen gençlere kapımız açık. Gençlere destek vermek, güçlendirmek noktasında her tür desteği vermeye hazırız." dedi.

TİKA STK Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da Eş-Şark Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

TİKA'nın faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşan Alımcı, Eş-Şark ile 2016'dan beri iş birliği yaptıklarını söyledi.

Forum kapsamında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki sorunlarla yakından ilgilendiklerini belirten Alımcı bu bölgelerdeki değişime öncülük etme amaçlarını sürdürdüklerini kaydetti.