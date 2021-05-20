Eş-Şark Forumu Başkanı Hanfer, İsrail'in düzenlediği son saldırılarla Filistinlileri birleştirdiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Eş-Şark Forumu Başkanı Hanfer, İsrail'in düzenlediği son saldırılarla Filistinlileri birleştirdiğini söyledi Açıklaması

20.05.2021 15:24
Eş-Şark Forumu Başkanı Hanfer, İsrail'in düzenlediği son saldırılarla Filistinlileri birleştirdiğini söyledi Açıklaması, System.String[]

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla İsrail'in Filistinlileri birleştirdiğini, sergilenen direniş karşısında ise şaşırdığını ifade etti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla İsrail'in Filistinlileri birleştirdiğini, sergilenen direniş karşısında ise şaşırdığını ifade etti.

Hanfer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in farkına varmadan Arap halkını ve dünyadaki Müslümanları uyandırdığını, asıl davanın Mescid-i Aksa ve Kudüs olduğu bilincini güçlendirdiğini söyledi.

İsrail'in, girişimin direniş gruplarından gelmesine ve Gazze halkının Mescid-i Aksa'da yaşananlara sessiz kalmamasına şaşırdığını belirten Hanfer, Gazze'den atılan roketler ve hedef alınan yerlerin de Tel Aviv yönetiminde şaşkınlık yarattığını kaydetti.

İsrail kendini pazarlama özelliğini kaybediyor

İsrail'in "çalkantılı Orta Doğu coğrafyasında halkına rahat bir ortam sağladığı ve dünyanın farklı yerlerinden gelen Yahudileri koruyabilecek güvenliğe sahip olduğu" yönünde kendini pazarlama özelliğini kaybettiğini söyleyen Hanfer, İsrail'in eşi görülmedik şekilde manevi bir çöküş yaşadığını vurguladı.

Hanfer, İsrail'in, uyguladığı şiddet ve kibirle istemeden Filistin halkının, İslam ve Arap dünyasının direniş unsurlarını yeniden canlandırdığını dile getirdi.

Olayların nedeni İsrail'in kibirli tutumu

Hanfer, Filistin'deki son gelişmelerin temel nedeninin, ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yaptığı saldırının hesap vermeden ve öfkeye neden olmadan geçiştirilebileceğini sanan İsrail'in kibri olduğunu kaydetti.

Hanfer, "İsrail'in ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da yaptıkları, Arap ve Müslüman halkları sadece izleyen ve tepki vermeyen yığınlar olarak görmeye başladığının kanıtıdır. İsrail, bu tür suçları işlediğinde hiç kimsenin kendisine tepki vermediğini ve öfkelenmediğini sandı ama her zaman olduğu gibi bu ümmeti ve halkı anlamada yanıldılar." diye konuştu.

Hükümetler görünürde İsrail'le normalleşme operasyonları yürütse de İslam ve Arap dünyasında kalplerin Kudüs ve Mescid-i Aksa için attığını belirten Hanfer, Batı'nın ve İsrail'in bunu anlamadığını ve sürekli bu konuda stratejik hataya düştüğünü dile getirdi.

Filistin halkının ana bileşenleri birleşti

Hanfer, yaşanan son olayların Filistin halkının ana bileşenlerini birleştirdiğini söyledi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin ilk defa olaylara müdahil olduğuna dikkati çeken Hanfer, onların özellikle Mescid-i Aksa aracılığıyla Filistin ve İslam kimliğini, aidiyetini ve bağlantılarını derin bir şekilde yeniden keşfettikleri bir aşamadan geçtiğini ifade etti.

Hanfer, İsrail'in, kibirli davranışıyla Müslümanları Mescid-i Aksa çevresinde yeniden birleştirdiğini kaydetti.

Yeni bir denklem ve gerçeklik

Hanfer, yaşanan son gelişmeler ışığında Filistin'de yeni bir denklem oluştuğunu, İsrail'in artık Filistin halkını parçalayamayacağını ve Mescid-i Aksa'ya saldırmak istediğinde onu savunmak için insanların ayaklanacağını gördüğünü söyledi.

Hükümetlerin İsrail'le normalleşmesine rağmen halklar Aksa'dan yana

Hanfer, İsrail'in kibirli tutumuyla direniş unsurlarını harekete geçirmek suretiyle yeni bir denklem oluşturduğunu ve bundan sonra atacağı her adımdan sorumlu tutulacağını ifade etti.

Her ne kadar hükümetler İsrail ile normalleşse de halkların Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar karşısında ayaklandığını söyleyen Hanfer, bunun Filistin davası için çok önemli stratejik bir gelişme olduğunu kaydetti.

İşgal olduğu sürece direniş de var

Bunun İsrail'in Gazze'ye yönelik dördüncü büyük saldırısı olduğunu hatırlatan Hanfer, daha önceki üç saldırıda da altyapının hedef aldığını, çok sayıda masum sivili öldürüldüğünü, ancak Filistinli direnişçilerin kısıtlı imkanlara rağmen yeniden silahlarını ürettiğini ve yıkılan yerleri onararak direnişe devam ettiğini söyledi.

İsrail'in yıkımla Gazze'deki direnişçilerin ve halkın iradesini kıramayacağını vurgulayan Hanfer, işgal olduğu sürece direnişin de süreceğini ifade etti.

Hanfer, "İsrail'in küstahlığı karşılığında Filistin halkının evcilleştirilmesi söz konusu olamaz. Dünya, işgal olduğu sürece Arapların ve Müslümanların olaylara göz yummalarını bekleyemez." dedi.

Mescit, İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eş-Şark Forumu Başkanı Hanfer, İsrail'in düzenlediği son saldırılarla Filistinlileri birleştirdiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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