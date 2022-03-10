Eş-Şebab'ın iki yıl önce Kenya'daki ABD üssüne yaptığı saldırıya ilişkin soruşturma bitti - Son Dakika

ABD ordusu, 2020'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Kenya'daki Manda Körfezi üssüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmasında, kuvvet koruma önlemlerinin yeterince alınmamasının yanı sıra üsteki güvenlik güçlerinin yeterince hazırlıklı olmaması ve komuta sorunlarının, kayıp verilmesine yol açtığı tespit edildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Eş-Şebab terör örgütünün 5 Ocak 2020'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi askeri üssüne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Steven Townsend, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talimatıyla yürütülen soruşturma hakkında bilgi vermek üzere aralarında ABD Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanı Orgeneral Paul Funk, ABD Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Steven Basham'ın da bulunduğu soruşturma heyetiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Townsend, Eş Şebab örgütünün "son derece eğitimli ve donanımlı" 30-40 terörist ile üsse saldırdığını, saldırının ve yaşanan kayıpların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AFRICOM soruşturmasında, Eş Şebab'ın saldırısının etkili olmasına yol açan dört ana faktör tespit ettiklerini belirten Orgeneral Townsend, "Bu faktörler, yetersiz bir kuvvet koruma önlemi, tehdidin yeteri kadar anlaşılmaması, güvenlik gücünün yeteri kadar harbe hazır olmaması ve taktik düzeydeki zayıf komuta da dahil olmak üzere görevi komuta etmedeki sorunlardı." ifadelerini kullandı.

Tespit edilen söz konusu faktörlerle ilgili gerekli işlem ve iyileştirmelerin yapıldığını belirten Townsend, bu konuda herhangi bir askerin ceza alıp almadığını ise belirtmedi.

Korgeneral Basham da Eş Şebab terör örgütünün halen bölgede aktif ve gerçek bir tehdit olduğuna vurgu yaptı.

Basham, "Bununla birlikte attığımız adımlar sadece Manda Körfezinde değil, diğer bölgelerde de kuvvet koruma, eğitim ve denetleme konusunda bize bölgedeki tehdit konusunda güven veriyor." dedi.

Eş Şebab terör örgütü 5 Ocak 2020'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi askeri üssüne düzenlenen saldırıda bir ABD askeri, iki Pentagon sözleşmeli personeli yaşamını yitirmiş, 2 Pentagon çalışanı ise yaralanmıştı.

Saldırıda ayrıca sivil işletmecilere ait 6 uçak da hasar görmüştü.