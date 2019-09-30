Son Dakika Haberleri: Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı
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Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı

1 saat önce

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ABD ve Avrupa askeri güçlerine yönelik iki ayrı intihar saldırısı düzenledi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ABD ve Avrupa askeri güçlerine yönelik iki ayrı intihar saldırısı düzenledi.

Aşağı Şabel bölgesi güvenlik yetkililerden Yusuf Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya 100 kilometre mesafede bulunan ABD üssünde eğitim amaçlı kullanılan Balidogle askeri havaalanına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdurrahman, olayda ölü ya da yaralı olmadığını, patlamadan sonra silah sesleri duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan Mogadişu'da görev yapan İtalya barış gücü konvoyu da bomba yüklü başka bir araçla hedef alındı.

Görgü tanıklarına göre olayda çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:45 Kaynak: AA
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