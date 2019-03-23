Eş-Şebab Somali'de Bakanlık Binasına Saldırdı

Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir bakanlık binasına düzenledikleri intihar saldırısının ardından binayı bastı.

Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir bakanlık binasına düzenledikleri intihar saldırısının ardından binayı bastı.



Komiser Mohamed Hussein, örgüt militanlarının Çalışma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının yer aldığı binaya intihar saldırısı düzenlediğini, ardından binaya girdiklerini ve militanların halen içeride olduğunu söyledi.



Hussein, güvenlik güçlerinin, binadaki saldırganları etkisiz hale getirmek ve memurları kurtarmak için mücadele ettiğini bildirdi.



Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, görgü şahitleri binanın içinden silah seslerinin geldiğini aktardı.



Onlarca kişi içeride



Somali'de cumartesi günü mesai günü olduğu için içeride onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor.



Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üslenirken, militanlarının da halen içeride olduğunu belirtti.



Örgütün saldırdığı bina, aynı zamanda Somali İstihbarat Ajansına da yakın bir konumda bulunuyor.

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