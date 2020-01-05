Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı - Son Dakika Dünya

Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'da İran'la gerilim yaşarken, Afrika'da da Eş Şebap örgütünün saldırısına maruz kaldı. Eş Şebap, Kenya sahili yakınında Amerikalı ve Kenyalı askerler tarafından kullanılan bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 4 saldırgan öldü.

Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı, System.String[]

İran ile Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşın eşiğine getirine General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD askeri üsleri hedef oldu.


Irak'ta dün gece ABD hedeflerine yapılan füzeli saldırıların arından Amerikan ve Kenya ordusu tarafından kullanılan Kenya- Somali sınırı yakınındaki Simba Kampı da Eş Şebap örgütünün hedefi oldu. Sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda bir aracın patlaması sonucu çeşitli hava araçları ve helikopterler tahrip olurken, üste bulunan askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda 4 Eş Şebap militanı öldürüldü.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti
Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi

Son Dakika Haberleri
18:56 İYİ Parti Yerel Yönetimler Çalıştayı - Son Dakika Haber
18:50 Manisa Ülkü Ocakları üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika Haber
18:49 Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak - Son Dakika Haber
18:43 Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır" - Son Dakika Haber
18:42 Mahsur kalan hasta için seferber oldular - Son Dakika Haber
17:54 AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 19:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]