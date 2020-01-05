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Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'da İran'la gerilim yaşarken, Afrika'da da Eş Şebap örgütünün saldırısına maruz kaldı. Eş Şebap, Kenya sahili yakınında Amerikalı ve Kenyalı askerler tarafından kullanılan bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 4 saldırgan öldü.
İran ile Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşın eşiğine getirine General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD askeri üsleri hedef oldu.
Irak'ta dün gece ABD hedeflerine yapılan füzeli saldırıların arından Amerikan ve Kenya ordusu tarafından kullanılan Kenya- Somali sınırı yakınındaki Simba Kampı da Eş Şebap örgütünün hedefi oldu. Sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda bir aracın patlaması sonucu çeşitli hava araçları ve helikopterler tahrip olurken, üste bulunan askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda 4 Eş Şebap militanı öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:43
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