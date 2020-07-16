Eş şiddeti mağduru kadın:  Öldürmeden dava açılsın - Son Dakika

AKSARAY'da A.S. (33) kendisine şiddet uyguladığı, ilk eşinden olan 14 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla eşi C.E.S. hakkında şikayette bulundu. Kızı ile birlikte koruma altına alınarak başka bir ilde yurda yerleştirilen A.S., 9 ay geçmesine rağmen eşi hakkında adli kontrol veya tutuklama tedbiri uygulanmaması ve dava açılmamasına tepki gösterdi. Sığınma evinde çekip avukatına gönderdiği video ile tepkisini dile getiren A.S., "Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum" dedi.
Eşinden boşanan A.S., 2009 yılında C.E.S. ile evlendi. İlk evliliğinden olan kızı E.Ç'nin velayetini alan A.S.'nin ikinci evliliğinden de iki çocuğu oldu. A.S., geçen yıl Kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, 14 yaşında olan ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. A.S., soruşturma kapsamında polise verdiği ifadesinde, farklı zamanlarda eşinin kızına cinsel tacizde bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. A.S., kızını korumak isterken eşinin bıçakla saldırıda bulunduğunu, saldırıdan kaçarak kurtulduğunu belirtti. A.S., eşinin baskı ve şiddetini artırması üzerine kızıyla kaçıp, polise sığındığını anlattı.
Avukat Çağrı Ayhan Şenel de Aksaray'da soruşturmayı yürüten savcının, mağdur için koruma kararı aldırtırken, şüphelinin tutuklanması, mağdurun cinsel yönden muayene edilmesi, şüpheliden uyuşturucu iddiaları nedeniyle kan örneği alınması taleplerinin reddedildiğini anlatarak, "Yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen dava henüz açılmadı. Şimdi de öğrendik ki savcının tayini çıkmış. Müvekkillerim çok ciddi hayati tehlike altındalar. Davanın açılmaması, şüphelinin bir adli kontrole dahi tabi tutulmaması nedeniyle çok ciddi bir hayati tehlike yaşıyorlar. Bu nedenle bu davanın bir an önce açılmasını ve öncelikle şüphelinin tutuklanmasını istiyoruz" dedi.