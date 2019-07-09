Son Dakika Haberleri: Eş taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
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Eş taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

1 saat önce

Finlandiya'da düzenlenen eş taşıma yarışması bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Finlandiya'da düzenlenen eş taşıma yarışması bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Finlandiya'da her yıl düzenlenen eş taşıma yarışmasını bu yıl Vytautas Kirkliauskas ve eşi Neringa Kirkliauskiene kazandı. Eş taşınma yarışması için kurulan zorlu parkuru çiftler kimi zaman çamura kimi zaman boğazına kadar suya batarak geçti. Yarışmayı kazanan çift, 253 metrelik parkuru 1 dakika 6 saniyede tamamladı. Yarışma sırasında yaşanan renkli anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, yarışmaya katılan çiftlerin evli olması gerekmiyor.
(İHA)
Eş taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
Finlandiya, Güncel
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