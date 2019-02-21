Son Dakika Haberleri: Es Trio'dan Klasik Müzik Şöleni

Es Trio'dan Klasik Müzik Şöleni

1 saat önce

Keman sanatçısı Renel Molla, viyolonsel Engin Şen ve piyanist Burak Tan, 'Es Trio' klasik müzik konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Es Trio'dan Klasik Müzik Şöleni, System.String[]
Keman sanatçısı Renel Molla, viyolonsel Engin Şen ve piyanist Burak Tan, 'Es Trio' klasik müzik konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi'nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Keman sanatçısı Renel Molla, viyolonsel Engin Şen ve piyanist Burak Tan romantik dönemden günümüze uzanan bir repertuvardan eserler seslendirdi. Müzisyenler, 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden Alman müzisyen Felix Mendelssohn ve Rus Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerini ustalıkla yorumladı. Müzisyenler romantik dönemin Polonyalı piyanist ve bestecisi Frederic Chopin eserleriyle dinleyicileri büyüledi.

20. yüzyılın klasik müzik bestecilerinden Hans Sitt, Gabriel Rodo ile Friedeman Baruch'tan eserleri de seslendiren topluluk, klasik müzik tutkunlarına Maltepe'de unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

Burak Tan, Engin Şen, Maltepe, Güncel
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