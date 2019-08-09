ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri
1 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi
Avrupa Uzay Ajansı
(ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.
"Geldiğimiz ilk günden beri koşuşturuyoruz." şeklinde espri yapan İtalyan astronot ilk haftadan itibaren kendilerini yoğun bir tempo içerisinde bulduklarını açıklıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti