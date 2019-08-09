Son Dakika Haberleri: ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri
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ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri

1 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi

ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri, System.String[]
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.

"Geldiğimiz ilk günden beri koşuşturuyoruz." şeklinde espri yapan İtalyan astronot ilk haftadan itibaren kendilerini yoğun bir tempo içerisinde bulduklarını açıklıyor.
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Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, Teknoloji

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29 
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