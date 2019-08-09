Son Dakika Haberleri: ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri
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ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri

1 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi
Avrupa Uzay Ajansı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:33 
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