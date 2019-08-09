ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri
1 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.
Avrupa Uzay Ajansı
(ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:33
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