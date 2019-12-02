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ESA astronotu Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk görüntüleri
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, yeni evi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk görüntüleri gönderdi.
"Geldiğimiz ilk günden beri koşuşturuyoruz." şeklinde espri yapan İtalyan astronot ilk haftadan itibaren kendilerini yoğun bir tempo içerisinde bulduklarını açıklıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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