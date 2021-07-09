ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor! - Son Dakika

ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor!

ESA Esports Pro Talks farewell\'i konuk ediyor!
Son Güncelleme: 09.07.2021 08:36

Unity Esports oyuncusu farewell, ESA Esports Pro Talks'a konuk oluyor. Berker "gAndhi" Kubat izleyicilerin sorularını canı yayında yanıtlayacak. İşte detaylar!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor. Düzenlediği konuşmalarla VALORANT ekosisteminden birçok ismi ağırlayan ESA Esports, bu sefer 11 Temmuz Pazar günü Orçun "farewell" Köroğlu'nu konuk ediyor.

Yayınlarında "BABAJIM" sözüyle tanıdığımız başarılı oyuncu, Pro Talks sunucusu Berker "gAndhi" Kubat'ın sorularını canlı yayında yanıtlayacak. ESA Esports, yeni bölümün duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Birçok sorunun cevabının alınacağı Pro Talks yayını 11 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te başlıyor. Yayını ESAEsportsTV Twitch kanalı üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Yayının yapılacağı kanala hızlıca ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor! - Son Dakika
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