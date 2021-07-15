ESA Pro Talks logicman'i konuk ediyor! - Son Dakika
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ESA Pro Talks logicman'i konuk ediyor!

15.07.2021 20:45
ESA Pro Talks logicman'i konuk ediyor!

ESA Pro Talks Sezon Finali ile karşımıza çıkıyor!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Pro Talks logicman'i konuk ediyor.

Geçtiğimiz bölümlerde VALORANT ekosisteminde yer edinmiş oyuncular ve yöneticilerin konuk olduğu programın yeni bölümünde bizleri BBL Esports oyuncusu Ekrem "logicman" Aydın karşılıyor.

CS: GO'dan VALORANT sahnesine geçiş yapan oyuncuların sayısında gözle görülür bir artış var. Ekrem "logicman" Aydın'da CS: GO'dan VALORANT'a geçen oyuncular arasında yer alıyor. Ekrem "logicman" Aydın, Pro Talks sunucusu Berker "gAndhi" Kubat'ın sorularını yanıtlayacak. Bu bölümle birlikte Pro Talks Sezon Finali yapacak ve yeni sezonda yenilenmiş haliyle ekran karşısına tekrar çıkacak.

Yeni bölüm 17 Temmuz Cumartesi günü, 13.00'te "" Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: Playerbros
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BBL Esports, Aydın, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar ESA Pro Talks logicman'i konuk ediyor! - Son Dakika

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