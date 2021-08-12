ESA x TOSLA PUBG Domination turnuvası başlıyor! - Son Dakika
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ESA x TOSLA PUBG Domination turnuvası başlıyor!

12.08.2021 09:30
ESA x TOSLA PUBG Domination turnuvası başlıyor!

Popüler Battle Royale oyunu PUBG'de turnuvalar hız kesmeden devam ediyor. Ülkemiz espor sahnesiNE ESA v Tosla sponsorluğu ile gelen PUBG Domination turnuvası başladı.

Türkiye'den tüm takımların katılımına açık ESA x Tosla PUBG Dominaton Turnuvası 17 Ağustos tarihinde başlıyor.

Kayıt aşamasının 11 – 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği turnuvada 64 takımlık bir katılım sınırı var. Turnuvaya katılacak olan Tosla uygulamasını indirmiş Tosla Kart sahipleri için için ise Tosla'nın normal kampanyalarına ek olarak turnuvaya özel kampanyalar mevcut!

Turnuvaya katılacak 64 takıma ek olarak, Türkiye'nin en büyük 8 PUBG takımı turnuvaya final aşamasında dahil olacak.

Turnuvaya kaydolmak istiyorsanız buraya tıklayınız.

PUBG DOMINATION TURNUVASI ÖDÜL DAĞILIMI

  • Takım 25.000 TL
  • Takım 12.000 TL
  • Takım 8.000 TL
  • Takım 5.000 TL

Kıyasıya rekabeti izleyeceğimiz turnuvanın canlı yayınları ESA Esports'un Twitch kanalında gerçekleşecek. Yayınlarda ise Utku "Utimikk" Taşyürek ve Timur "Timurlengx" Günay anlatımlarıyla maç heyecanını aktaracak.

10 gün boyunca, günde ortalama 5 saat sürecek yayınlar, ESA Esports'un YouTube kanalında daha sonra izlenmek üzere espor severler ile buluşacak.

ESA x Tosla PUBG Domination Turnuvası ve yayınlarla alakalı detaylı bilgiye ESA Esports'un sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.

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Pubg, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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