Son Dakika Haberleri: Esad: Avrupa'nın sığınmacı istemeyip Suriye'de terörü desteklemesi ikiyüzlülük
Son Dakika Dünya Esad: Avrupa'nın sığınmacı istemeyip Suriye'de terörü desteklemesi ikiyüzlülük

Esad: Avrupa'nın sığınmacı istemeyip Suriye'de terörü desteklemesi ikiyüzlülük

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Avrupa'ya sığınmacı göndermesinden korkmasının, aynı zamanda da Suriye'de terörizme sponsor olmaya devam etmelerinin 'ikiyüzlülük' olduğunu söyledi.

Esad: Avrupa'nın sığınmacı istemeyip Suriye'de terörü desteklemesi ikiyüzlülük, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Avrupa'ya sığınmacı göndermesinden korkmasının, aynı zamanda da Suriye'de terörizme sponsor olmaya devam etmelerinin 'ikiyüzlülük' olduğunu söyledi.

Esad, Rusya'nın Russia Today televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa'nın mevcut endişesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki sığınmacıları Avrupa'ya göndermesi değil, Avrupa'nın ittifak kurduğu 'binlerce cihat yanlısı' olması gerektiğini vurguladı. Esad, "Çoğunluğu ılımlı olmak üzere birkaç (sığınmacı) milyondan korkarken, aynı anda Suriye'deki teröristleri doğrudan destekleyip bu grupların ülkenize gelmesinden nasıl endişe etmiyorsunuz?" dedi.

Savaş sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar arasında 'birkaç terörist' olabileceğini, fakat sığınmacıların çoğunluğunun büyük bir tehdit oluşturmadığını, bunun aksine 'cihat yanlılarının' kendi patronlarına sırtlarını dönebileceklerini belirten Esad, şöyle devam etti:

"Suriyelileri ve diğer sığınmacıları Avrupa'ya göndermenin tehlikeli olacağını varsayalım, fakat Avrupa için en tehlikeli olacak şey Suriye'deki teröristleri desteklemektir."

Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkiyi 'aşk-nefret' ilişkisi olarak tanımlayan Esad, Avrupa'nın Türkiye liderinden 'hoşlanmadığını' fakat yine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını dinlemek zorunda olduğunu söyledi. Esad, "Erdoğan ve Avrupa Birliği arasındaki ilişki iki yönlü,  ondan hoşlanmıyorlar fakat ona ihtiyaç duyuyorlar" dedi.


Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:00 Kaynak: DHA
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