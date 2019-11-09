Son Dakika Haberleri: Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor
Son Dakika Dünya Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor

Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin göçmenleri gönderme tehdidinden korkarken, Suriye’deki terörizmi desteklemeyi sürdürmelerin ikiyüzlülük olduğunu” iddia etti.

Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin göçmenleri gönderme tehdidinden korkarken, Suriye'deki terörizmi desteklemeyi sürdürmelerin ikiyüzlülük olduğunu" söyledi.


Esad, Avrupa'nın ilk endişesinin Türkiye'nin göçmenleri kendisine göndermesi olmaması gerektiğini savundu.

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Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:29 
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