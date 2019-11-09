Esad: Avrupalılar Erdoğan'dan nefret ediyor ama aynı zamanda ondan korkuyor
6 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin göçmenleri gönderme tehdidinden korkarken, Suriye’deki terörizmi desteklemeyi sürdürmelerin ikiyüzlülük olduğunu” iddia etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin göçmenleri gönderme tehdidinden korkarken, Suriye'deki terörizmi desteklemeyi sürdürmelerin ikiyüzlülük olduğunu" söyledi.
Esad, Avrupa'nın ilk endişesinin Türkiye'nin göçmenleri kendisine göndermesi olmaması gerektiğini savundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:29
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