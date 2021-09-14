Üye Girişi
Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi - Son Dakika

Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi

14.09.2021 13:14

- Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaret Esad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2015'ten bu yana başkent Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

- Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaret

Esad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi

MOSKOVA - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2015'ten bu yana başkent Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda görüştü. Esad'ın Moskova programının detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken görüşmeye ilişkin resmi duyuru bugün yapıldı. Görüşmede, Suriye'deki siyasi durum, uluslararası terörle mücadele, ikili ve insani işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin başında açıklama yapan Putin, Esad'ı Moskova'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 26 Mayıs'ta yapılan seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik etti.

Putin, "Seçim sonuçları, insanların size güvendiğini ve geçmiş yılların tüm zorluklarına ve trajedilerine rağmen, iyileşme ve normal hayata dönüş sürecini hala sizinle bağdaştırdığını gösteriyor" dedi.

İki ülkenin ortak çabalarıyla Suriye topraklarının çoğunu kurtarmayı başardığını hatırlatan Putin, mültecilerin bu bölgelere döndüklerini ve evlerini yeniden inşa ettiklerini söyledi. Rus lider, Esad'ın muhaliflerle diyaloğu geliştirme çabalarına devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Rejim lideri Esad ise Soçi ve Nur-Sultan'da yapılan görüşmelerin Suriye'deki normalleşmeyi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Yürüttüğümüz siyasi süreçlerin yaklaşık 3 yıl önce durduğunu belirtmek istiyorum. Bunun belli sebepleri var" dedi. Rusya'nın Suriye'deki duruma büyük katkı sağladığını söyleyen Esad, Rusya'nın desteğinden dolayı Putin'e teşekkür etti.

İki ülke arasında işbirliği görüşüldü

Rusya ve Suriye liderleri insani işbirliği ve korona virüs salgınına karşı ortak mücadele konusunu görüştü. Putin, Suriye'ye Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının gönderildiğini hatırlattı. Esad da Putin'e ülkesine yaptığı aşı, ilaç ve gıda yardımları için teşekkür etti. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini de görüştüklerini kaydeden Putin, 2021'in ilk yarısında ticaret hacminin 3,5 kat arttığını dile getirdi.

Putin-Esad görüşmeleri

Putin ve Esad daha önce korona virüs salgınıyla mücadele konusunu değerlendirmek üzere Kasım 2020'de video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmede ayrıca terörle mücadele ve mültecilerin ülkeye dönmesi gibi konular da ele alınmıştı. Putin, Suriye'yi en son Ocak 2020'de ziyaret etmişti. Esad ve Putin'in Moskova'daki en son görüşmesi ise 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi
Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi
Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi
Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi
Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi
Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi

Vladimir Putin, Moskova, Suriye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi 14:20 Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 13:55 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi
Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı 13:31 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız 11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak 11:23 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak

Son Dakika Haberleri
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
13:56 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi
13:51 Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi
13:50 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi
13:38 UEFA, F.enerbahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya kritik maçı verdi
13:36 Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm
13:30 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı
13:20 Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 dikkat çeken eksik var
12:55 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi         
14:11
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi         
13:52
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı         
12:56
Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi         
12:14
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda         
11:22
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 14:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaretEsad ve Putin Kremlin'de bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement