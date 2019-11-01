Esad'dan 'güvenli bölge' yorumu: Suriye'nin kuzeyinde devlet kontrolünü sağlamamıza yardımcı olacak
6 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin kuzeyindeki Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde devlet otoritesini aşamalı olarak sağlayacaklarını söyledi. Esad bu noktada güvenli bölgenin, 'amaçlarına hizmet edeceğini' söyledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin kuzeyindeki Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde aşamalı olarak devlet otoritesini sağlayacaklarını söyledi.
Esad, Türkiye ve Rusya arasında varılan ve 30 kilometrelik derinliği kapsayan 'güvenli bölge' anlaşmasını, bu hedefe ulaşılması için Şam'a yardımcı olacak bir adım olarak değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:22
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