Esad'dan halep'e kara harekatı - Son Dakika
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Esad'dan halep'e kara harekatı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi, Halep'in batı ve güneyine kara harekatı düzenledi.

Suriye'de Esad rejimi, Halep'in batı ve güneyine kara harekatı düzenledi.

Esad rejimine bağlı kara birlikleri dün İdlib vilayeti sınırları içinde yer alan Halep'in batı ve güney kırsallarına, tank, top, füze ve çok namlulu roketatarlarla topyekün bir saldırı başlattı. Rus uçaklarının da desteklediği saldırıda birçok sivil yerleşim bölgesinin de vurulduğu belirtildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, rejim saldırısında çok sayıda 'barınak ve karargah'ın vurulduğunu duyurdu.

Esad'dan halep'e kara harekatı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
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