Esad'dan halep'e kara harekatı - Son Dakika

Esad'dan halep'e kara harekatı
6 saat önce
Suriye'de Esad rejimi, Halep'in batı ve güneyine kara harekatı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
Suriye'de Esad rejimi, Halep'in batı ve güneyine kara harekatı düzenledi.
Esad rejimine bağlı kara birlikleri dün İdlib vilayeti sınırları içinde yer alan Halep'in batı ve güney kırsallarına, tank, top, füze ve çok namlulu roketatarlarla topyekün bir saldırı başlattı. Rus uçaklarının da desteklediği saldırıda birçok sivil yerleşim bölgesinin de vurulduğu belirtildi.
Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, rejim saldırısında çok sayıda 'barınak ve karargah'ın vurulduğunu duyurdu.
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