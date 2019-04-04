Esad Güçleri, 24 Saatte 17 Sivili Öldürdü
24 dakika önce
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Grubu, Suriye hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında gerçekleştirdikleri bombardıman sonucu son 24 saatte 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye
İnsan Hakları Gözlemevi Grubu, Suriye hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında gerçekleştirdikleri bombardıman sonucu son 24 saatte 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin muhaliflerin elinde bulunan bölgelere gerçekleştirdiği bombardıman sonucu son 24 saatte 17 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Grup, bombardımanın farklı yerlerde olduğu, hayatını kaybedenlerin yarıdan fazlasının 18 yaşın altında olduğunu belirtti.
Bölge, kuzeybatıya yeniden giriş yapmak için büyük bir hükümet taarruzunu engellemek amacıyla Rusya
ile Türkiye
arasında Eylül
ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına tabi bulunuyor. Moskova
, Esad hükümetinin en güçlü müttefiki, Türkiye ise bazı muhalif grupları destekliyor. Birleşmiş Milletler
(BM
), İdlib
şehri ile Hama ve Halep şehirlerinin bir kısmı da dahil olmak üzere kuzeybatı bölgesinin yarısı zaten ülke içinde olan yaklaşık 3 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi. - BEYRUT
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:34 Kaynak: İHA
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