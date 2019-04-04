Son Dakika Haberleri: Esad Güçleri, 24 Saatte 17 Sivili Öldürdü

Esad Güçleri, 24 Saatte 17 Sivili Öldürdü

24 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Grubu, Suriye hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında gerçekleştirdikleri bombardıman sonucu son 24 saatte 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Esad Güçleri, 24 Saatte 17 Sivili Öldürdü, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Grubu, Suriye hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında gerçekleştirdikleri bombardıman sonucu son 24 saatte 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin muhaliflerin elinde bulunan bölgelere gerçekleştirdiği bombardıman sonucu son 24 saatte 17 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Grup, bombardımanın farklı yerlerde olduğu, hayatını kaybedenlerin yarıdan fazlasının 18 yaşın altında olduğunu belirtti.

Bölge, kuzeybatıya yeniden giriş yapmak için büyük bir hükümet taarruzunu engellemek amacıyla Rusya ile Türkiye arasında Eylül ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına tabi bulunuyor. Moskova, Esad hükümetinin en güçlü müttefiki, Türkiye ise bazı muhalif grupları destekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib şehri ile Hama ve Halep şehirlerinin bir kısmı da dahil olmak üzere kuzeybatı bölgesinin yarısı zaten ülke içinde olan yaklaşık 3 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi. - BEYRUT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:34 Kaynak: İHA

Suriye, Hükümet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 14:58:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad Güçleri, 24 Saatte 17 Sivili Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]