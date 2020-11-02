Esad güçleri İdlib'de sivilleri hedef aldı: 4 yaralı - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in güneyinde yer alan Cebel Zaviye bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyinde yer alan Cebel Zaviye bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda zeytin hasadında çalışan ve aralarında kadınların da bulunduğu 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

(Abu Mucahit El Halebi - Hamad Alnajjar/İHA)