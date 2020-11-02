Esad güçleri İdlib'de sivilleri hedef aldı: 4 yaralı - Son Dakika

Esad güçleri İdlib'de sivilleri hedef aldı: 4 yaralı
02.11.2020 17:02
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in güneyinde yer alan Cebel Zaviye bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in güneyinde yer alan Cebel Zaviye bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyinde yer alan Cebel Zaviye bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda zeytin hasadında çalışan ve aralarında kadınların da bulunduğu 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.
(Abu Mucahit El Halebi - Hamad Alnajjar/İHA)
Son Dakika Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Sokak ortasında bir garip olay! Kadının erkeği dövdüğü anlar kamerada