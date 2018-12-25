Son Dakika Haberleri: Esad Güçleri Münbiç'in Batısındaki Arimah Bölgesine Girdi

Esad Güçleri Münbiç'in Batısındaki Arimah Bölgesine Girdi

1 saat önce

Esad güçleri, Suriye'nin Münbiç kırsalındaki Arimah bölgesine girdi.

Esad Güçleri Münbiç'in Batısındaki Arimah Bölgesine Girdi, System.String[]
Esad güçleri, Suriye'nin Münbiç kırsalındaki Arimah bölgesine girdi.

Suriye'de Esad güçlerinin, Münbiç'in batısında bulunan Arimah bölgesine girdiği öğrenildi. YPG, Armah'ın kontrolünü Esad güçlerine bıraktı. - CERABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Güncel
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