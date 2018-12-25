Esad Güçleri Münbiç'in Batısındaki Arimah Bölgesine Girdi
1 saat önce
Esad güçleri, Suriye'nin Münbiç kırsalındaki Arimah bölgesine girdi.
Esad güçleri, Suriye
'nin Münbiç
kırsalındaki Arimah bölgesine girdi.
Suriye'de Esad güçlerinin, Münbiç'in batısında bulunan Arimah bölgesine girdiği öğrenildi. YPG, Armah'ın kontrolünü Esad güçlerine bıraktı. - CERABLUS
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:17 Kaynak: İHA
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