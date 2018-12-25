Esad Güçleri Münbiç'in Batısındaki Arimah Bölgesine Girdi
23 dakika önce
- Esad güçleri Münbiç'in batısındaki Arimah bölgesine girdiCERABLUS - Esad güçleri, Suriye'nin Münbiç kırsalındaki Arimah bölgesine girdi.
- Esad güçleri Münbiç
'in batısındaki Arimah bölgesine girdi
CERABLUS - Esad güçleri, Suriye
'nin Münbiç kırsalındaki Arimah bölgesine girdi.
Suriye'de Esad güçlerinin, Münbiç'in batısında bulunan Arimah bölgesine girdiği öğrenildi. YPG, Armah'ın kontrolünü Esad güçlerine bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:49 Kaynak: İHA
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