Esad Güçleri Münbiç'te" İddiasına Yalanlama
53 dakika önce
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
ABD
Savunma Bakanlığı Pentagon, Esad rejiminin Münbiç
'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
YPG'nin Esad rejimini Münbiç'e çağrı yaptığı iddialarının ardından DAEŞ karşıtı koalisyondan açıklama yapıldı. Açıklamada Esed rejiminin Münbiç'e girdiği iddiaları yalanladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:41 Kaynak: İHA
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