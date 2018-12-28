Son Dakika Haberleri: Esad Güçleri Münbiç'te" İddiasına Yalanlama

Esad Güçleri Münbiç'te" İddiasına Yalanlama

53 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Esad Güçleri Münbiç'te
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

YPG'nin Esad rejimini Münbiç'e çağrı yaptığı iddialarının ardından DAEŞ karşıtı koalisyondan açıklama yapıldı. Açıklamada Esed rejiminin Münbiç'e girdiği iddiaları yalanladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:41 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Güncel
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