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Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

16.02.2022 12:10
Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği bombalı saldırı sonucu bir benzin istasyonunda yangın çıktı, 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği bombalı saldırı sonucu bir benzin istasyonunda yangın çıktı, 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Suriye'deki sivillere Esad rejimine bağlı güçlerin saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Termanin kasabasına Esad güçlerinin bombalı saldırı düzenlemesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yetkililer Esad güçlerinin saldırısı sonucu Termanin kasabasına 8 top mermisi düştüğünü ve saldırı nedeniyle kasabadaki bir benzin istasyonunda yangın çıktığını bildirdi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, benzin istasyonundaki yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. - İDLİB

Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

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bombalı saldırı, Yangın, Benzin, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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