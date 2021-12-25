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Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı - Son Dakika

Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

25.12.2021 18:12

- Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

- Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

Esad rejimi, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İdlib kentinde yer alan Ma'arrat Misrin bölgesine Esad'a bağlı güçler tarafından iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı
Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

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Hava Saldırısı, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı - Son Dakika
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