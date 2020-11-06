Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib kentine düzenlediği topçu saldırısında 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib kentinin güneyinde bulunan Eriha ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 yaşındaki 1 kız çocuğu hayatını kaybetti. Bölgedeki evlerde hasar oluştu. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, hayatını kaybeden kız çocuğunu enkazdan çıkardı. - İDLİB
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü - Son Dakika