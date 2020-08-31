Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 7 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından yapılan topçu saldırısında 7 sivil yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde yer alan Balyun kasabasına Esad rejimine bağlı güçler tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 sivil yaralandı. Görgü tanıkları, rejim güçlerinin kasabaya en az 40 top atışı yaptığını iddia etti. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 19:15 - Kaynak: İHA
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