Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 7 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından yapılan topçu saldırısında 7 sivil yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde yer alan Balyun kasabasına Esad rejimine bağlı güçler tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 sivil yaralandı. Görgü tanıkları, rejim güçlerinin kasabaya en az 40 top atışı yaptığını iddia etti. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

(İHA)