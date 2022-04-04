Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Naasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kayıpları doğrulandı.

(Abu Mucahit El Halebi/ İHA)