Son Dakika Haberleri: Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti
Son Dakika Dünya Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti

Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti

40 dakika önce

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi'nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi.

Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti, System.String[]

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi'nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi. Suriye Haber Ajansı SANA, Esad'ın ziyaret fotoğraflarını yayınladı.


Cumhurbaşkanı, Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esad İdlib'i ziyaret etti: 'İdlib savaşı, Suriye'nin tümündeki kaos ve terörü sonlandırmanın...
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı Times: ABD, petrolü Putin'den uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]