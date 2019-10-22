Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti
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Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi'nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:54 Kaynak: DHA
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi'nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi. Suriye Haber Ajansı SANA, Esad'ın ziyaret fotoğraflarını yayınladı.
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