Esad, İdlib'de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi'nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi. Suriye Haber Ajansı SANA, Esad'ın ziyaret fotoğraflarını yayınladı.