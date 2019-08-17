Son Dakika Haberleri: Esad İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Esad İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü

30 dakika önce

Esad rejiminin İdlib'in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.

Esad rejiminin İdlib'in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi. Rejime ait uçakların İdlib'in çeşitli yerlerindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu gün içerisinde en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu ve rejim uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.
(Muhammed Rabah/İHA)
İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı
Meteoroloji'den üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 22:00:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]