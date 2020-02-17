Esad: 'İdlib'in kurtuluş mücadelesi kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen sürüyor' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Esad: 'İdlib'in kurtuluş mücadelesi kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen sürüyor' - Son Dakika Dünya

Esad: 'İdlib'in kurtuluş mücadelesi kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen sürüyor'

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Batı Halep'te kontrolü ele geçiren askeri birliklerini tebrik ederek, "Muhaliflerin er ya da geç yenilgiye uğrayacaklarını" ifade etti. Esad, "Kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen mücadelemiz devam edecektir" dedi

Esad: 'İdlib'in kurtuluş mücadelesi kuzeyden (Türkiye) gelen içi boş açıklamalara rağmen sürüyor', System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Batı Halep'te kontrolü ele geçiren askeri birliklerini tebrik ederek, "Muhaliflerin er ya da geç yenilgiye uğrayacaklarını" ifade etti.


Suriye televizyonuna konuşan Esad, Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığının altını çizerek, muhalifleri tehdit ederek saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

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Beşşar Esed, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:04 
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