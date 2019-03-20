Son Dakika Haberleri: Esad'ın Bombaladığı Hama Yakınlarında 3 Sivil Öldü

Esad'ın Bombaladığı Hama Yakınlarında 3 Sivil Öldü

3 saat önce

Esad rejiminin askerleri ve milis kuvvetleri İdlib ve Hama yakınlarını bombaladı.

Esad'ın Bombaladığı Hama Yakınlarında 3 Sivil Öldü, System.String[]
Esad rejiminin askerleri ve milis kuvvetleri İdlib ve Hama yakınlarını bombaladı.

Esad rejim kuvvetleri Hama ve İdlib yakınlarındaki köy ve kasabalarına top ve roket saldırılarına devam ediyor. Esad askerleri ve milis kuvvetlerinin attığı roket ve bombardıman sonucu ikisi çocuk biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı konusunda bilgi alınamadı.

Esad kuvvetleri son birkaç gün içinde bölgeye yaptığı saldırıları yoğunlaştırdı. Hama'daki görgü şahitleri bu sabah Hama yakınlarındaki birkaç köyün bombalandığını, bombalanan Anakavi ve Şehide köylerinden iki çocuğun hayatını kaybettiğini, Twaina köyünde ise bir kadının öldüğünü söyledi. Bombardımanda çok sayıda yaralı olduğu da belirtildi. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad'ın Bombaladığı Hama Yakınlarında 3 Sivil Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]