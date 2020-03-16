- Esad'ın görünmez gücü Şebbiha- Suriye halkı, rejim saldırıları ile Şebbiha arasında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Esad'ın görünmez gücü Şebbiha- Suriye halkı, rejim saldırıları ile Şebbiha arasında kaldı - Son Dakika

- Esad'ın görünmez gücü Şebbiha- Suriye halkı, rejim saldırıları ile Şebbiha arasında kaldı

6 saat önce

- Esad'ın görünmez gücü Şebbiha Suriye halkı, rejim saldırıları ile Şebbiha arasında kaldı Suriye'de rejimin görünmez gücü olarak nitelendirilen Şebbiha güçleri insanlık dışı uygulamaları ile masum halkın, yaşam mücadelesini zorlaştırıyor.

- Esad'ın görünmez gücü Şebbiha

Suriye halkı, rejim saldırıları ile Şebbiha arasında kaldı

İDLİB - Suriye'de rejimin görünmez gücü olarak nitelendirilen Şebbiha güçleri insanlık dışı uygulamaları ile masum halkın, yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Fiziksel olarak, rejim güçlerinden farklı olan Şebbihaların hırsızlık, taciz gibi saldırılarına masum kalan halk rejimin bombardımanı ve Şebbihaların uygulamaları arasında kalmış durumda.

Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle binlerce masum hayatını kaybederken, Esad rejiminin kontrolü altında bulunan bölgelerde yaşayan siviller ise rejim tarafından oluşturulan ve rejimin "görünmez gücü" olarak nitelendirilen Şebbiha güçlerinin insanlık dışı yönetimine maruz kalıyor. Rejimin Şebbiha güçleri Arap Birliği'nin gözetiminde Lübnan'a giren Baba Esad'in burayı mesken edinmek ve bir korku düzeni kurmak amacıyla Malik Esad tarafından 1975 yılında kuruldu. Şebbiha'lardan güç alan Baba Esad, görünmez güç Şebbiha'lara maddi destek sağladı.

Fiziksel olarak rejim güçlerinden farklı olan Şebbiha güçleri, babasının yolundan giden Beşar Esad'ın görüşleri doğrultusunda idare ediliyor. Sayıları 9-10 bin civarında olduğu tahmin edilen Şebbiha güçleri halkın huzur ortamını bozarak, zorla para topluyor. Rejim kontrolünde yaşayan halk, Şebbihalar'ın zaman zaman hırsızlıklarına maruz kalıyor.

Esad rejimi, kontrol altına almak istediği bölgelere havadan saldırılar düzenliyor. Bombardımandan kaçan siviller, eşyalarını evlerinde bırakarak kaçıyor. Bu sırada, kaçan halkın boş evine baskın yapan Şebbiha güçleri evde bulunan eşyalara el koyuyor. Bombardımanın sona ermesiyle geri dönene siviller eşyalarını ve evlerini talan edilmiş halde buluyor. Esad rejimi ve Şebbiha güçleri arasında mahsur kalan siviller bir yandan hayatta kalma mücadelesi bir yandan da mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Hırsızlığın yanı sıra taciz saldırılarına maruz kalan sivil halk, rejimin insanlık dışı yöntemleriyle mücadele ediyor.

"Ne varsa alıyorlar"

El Bab'da kalan bir sivil "Rejim, fiziksel olarak son derece güçlü olan Şebbiha güçleri ile öldürme, baskın düzenleme, tutuklama gerçekleştirme ya da Esad rejime güç toplamak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık olayı yaşamış bir başka Suriyeli ise "Hiçbir şey bırakmıyorlar. Koltuk, televizyon, ev eşyaları ne varsa alıyorlar. Sivillerin mezarlıklarında bile tahrip eylemleri yapıyorlar" dedi.

Başka bir sivil ise, "Esad rejimin ordusu zaten bir noktayı kontrol altına aldıktan sonra ilk önce hırsızlık yapmaya başlıyor, sonra sivillerin evlerini ateşe veriyorlar. Onların amacı bize korkutmak" sözlerini kullandı.

- Esad'ın görünmez gücü Şebbiha- Suriye halkı, rejim saldırıları ile Şebbiha arasında kaldı

Suriye, Masum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:49 Kaynak: İHA
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