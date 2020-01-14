Esad'ın saldırılarından kaçan Minik Erva kayboldu, donarak öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad'ın saldırılarından kaçan Minik Erva kayboldu, donarak öldü - Son Dakika

Esad'ın saldırılarından kaçan Minik Erva kayboldu, donarak öldü

6 saat önce

Suriye'de Esed rejiminin saldırılarında ailesini kaybeden minik Erva, İdlib'te donarak hayatını kaybetti.

Esad'ın saldırılarından kaçan Minik Erva kayboldu, donarak öldü, System.String[]

Suriye'de Esed rejiminin saldırılarında ailesini kaybeden minik Erva, İdlib'te donarak hayatını kaybetti.


İdlib'te Beşar Esad rejimi saldırmaya devam ediyor. Sivillerin ise kaçışı sürüyor. Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken saldırılar sonucu ailesini kaybeden Suriyeli Minik Erva, soğuktan donmuş halde bulundu. Ailesini kaybeden minik Erva'nın donmuş cesedi Afrin'e bağlı Mabatlı beldesinde bulundu. Bölge sakinlerinin bulduğu minik bedenin saldırılardan kaçan Erva'ya ait olduğu anlaşıldı. Yerel kaynaklar küçük kızın cesedinin boş bir alanda bulunduğunu, açlık ve soğuk hava yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti. Yürek sızlatan görüntü Aylan bebeği akıllara getirdi. Aylan Kurdi gibi çok sayıda çocuk ve bebek, Esad rejiminin saldırılarında ya da savaştan kaçarken hayatını kaybetti.


Akrabalarıyla kaçarken kayboldu


4 yaşındaki Suriyeli minik Erva, Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarına bütün ailesini kaybetti. Yalnız ve evsiz kalan küçük kız hayatta kalan akrabalarıyla İdlib'den kaçarken kayboldu. Mabatlı beldesi sakinleri cesedi bulduktan sonra yetkililere haber verdi. Kızın akrabalarına ulaşılmasıyla Erva'nın cesedi tespit edildi. Erva'nın akrabalarının da zor şartlarda yaşadığı belirtilirken bazı çocukların aileleriyle kalacak bir çadır bile bulamadığı aktarıldı. Kışın zor şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar da Erva gibi aynı kadere maruz kalıyor. Yaşadıkları bölgelerden kaçan siviller ise son günlerde Esad rejimi ile Rusya'nın artan saldırıları sonucu sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara sığınıyor.


Suriye'deki iç savaştan kaçan 3 yaşındaki Aylan bebeğin cesedi Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vurmuştu. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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