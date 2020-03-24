Esad'la görüşen Şoygu'ya Suriye dönüşünde korona virüsü testi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad'la görüşen Şoygu'ya Suriye dönüşünde korona virüsü testi yapıldı - Son Dakika

Esad'la görüşen Şoygu'ya Suriye dönüşünde korona virüsü testi yapıldı

6 saat önce

Suriye'de Esad ile görüşme gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya Rusya dönüşünde korona virüsü testi yapıldı.

Esad'la görüşen Şoygu'ya Suriye dönüşünde korona virüsü testi yapıldı, System.String[]

Suriye'de Esad ile görüşme gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya Rusya dönüşünde korona virüsü testi yapıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün Şam'a giderek İdlib'de süren ateşkes başta olmak üzere birçok önemli konuda Şam rejimi lideri Beşar Esad ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye'deki ekonomik durum ve ülkede baş gösteren korona virüsü ile ilgili konuların da ele alındığı görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova'ya geri döndü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Zvezda bu görüşmeye dair ayrıntıları kamuoyuna aktarırken önemli bir bilgi geçti. Yapılan bilgilendirmede Sergey Şoygu'nun Moskova'ya dönüşünün ardından Korona virüsüne karşı testler yapıldığı açıklandı. Şoygu'nun testlerinden hemen sonuç alındığı ifade edilirken testlerin negatif çıktığı ve Şoygu'da korona virüsüne rastlanılmadığı belirtildi.

(İHA)

Sergey Şoygu, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:10 Kaynak: İHA

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