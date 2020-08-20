- Esad milislerinden camiye saldırı - Son Dakika

- Esad milislerinden camiye saldırı

HUMUS - Suriye'de Esad'a bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde bir camiye saldırarak Kur'an-ı Kerim'i yere attı.

Suriye'de Esad rejimine bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde Saad bin Ebi Vakkas Cami'ye saldırdı. Camiyi tahrip eden milisler, Kur'an-ı Kerim'i yere attı. Camiye zorla giren milisler halılar, duvarlar ve sandalye dahil olmak üzere her yere zarar verdi.

Öte yandan iç savaşın devam ettiği Suriye'de Esad milisleri, daha önce de birçok camiye saldırarak camileri tahrip etmişti.