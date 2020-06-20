Esad rejimi askerlerine yapılan saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

Esad rejimi askerlerine yapılan saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi

Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden rejim askeri sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 25'e yükseldi.

Esad rejimi askerlerine yapılan saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, System.String[]

Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden rejim askeri sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 25'e yükseldi.


Suriye'nin Dera kentinin doğusundaki Kehil kasabasına giden yolda rejim askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada hayatını kaybeden rejim askerlerinin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Patlamada yaralanan 25 askerin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı. - ŞAM

Suriye, Dera, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi askerlerine yapılan saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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