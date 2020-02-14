Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
6 saat önce
Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Esad rejimi, Halep'in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP
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