Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi, Halep'in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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