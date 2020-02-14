Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Esad rejimi, Halep'in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejimine ait bir askeri helikopter daha düşürüldü
Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:16:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]