Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor
53 dakika önce
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de bayram gününde de saldırılarını sürdürüyor.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
'de Beşar Esad
rejimi ve destekçileri, İdlib
'de bayram gününde de saldırılarını sürdürüyor. Suriye'de Müslümanlar saldırıların gölgesinde Ramazan Bayramı
'nı kutluyor. Esad rejimi ve destekçileri hava saldırılarını bayramda da sürdürüyor. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, gece saatlerinden bu yana İdlib kırsalı ve Hama'daki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenliyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gece saatlerinden bu yana devam eden rejim saldırılarında Kafr Nabl kasabasında 1 çocuk, Der Senbel kasabasında 1 çocuk hayatını kaybetti, birçok sivil ise yaralandı. İdlib'in güneyindeki Mesaibin kasabasına düzenlenen saldırıda bir hayvan çiftliğinin tamamen tahrip olduğu ve birçok ineğin ise telef olduğu belirtildi. Beşar Esad rejimi, insanların geçimlerini sağladıkları çiftliklere ve tarım arazilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar nedeniyle yüzlerce dönümlük tarlalar ve çiftlikler kullanılamaz hale geldi.
(İHA)
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