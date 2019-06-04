Son Dakika Haberleri: Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor

53 dakika önce

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de bayram gününde de saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de bayram gününde de saldırılarını sürdürüyor. Suriye'de Müslümanlar saldırıların gölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Esad rejimi ve destekçileri hava saldırılarını bayramda da sürdürüyor. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, gece saatlerinden bu yana İdlib kırsalı ve Hama'daki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenliyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gece saatlerinden bu yana devam eden rejim saldırılarında Kafr Nabl kasabasında 1 çocuk, Der Senbel kasabasında 1 çocuk hayatını kaybetti, birçok sivil ise yaralandı. İdlib'in güneyindeki Mesaibin kasabasına düzenlenen saldırıda bir hayvan çiftliğinin tamamen tahrip olduğu ve birçok ineğin ise telef olduğu belirtildi. Beşar Esad rejimi, insanların geçimlerini sağladıkları çiftliklere ve tarım arazilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar nedeniyle yüzlerce dönümlük tarlalar ve çiftlikler kullanılamaz hale geldi.
(İHA)
Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:23:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]